Lumena Gshow

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:00

Parece que o discurso de Tiago Leifert sobre a falta de 'flair play' , um tipo de jogo limpo em uma competição, caiu como carapuça para Lumena. Depois de ter chorado horrores no intervalo do programa ao vivo na noite anterior, a psicóloga baiana procurou Gilberto para desabafar na tarde desta segunda-feira (8). "Estou me ressignificando em vários pontos. A saída do Lucas foi um baque, me fez pensar o que eu quero levar daqui", explicou.

Na conversa, Gilberto revelou que tinha votado em Lumena na formação do paredão desta semana por ela ter tomado as dores de Karol Conká. "Comecei a ver detalhes muito pesados. Karol pegou no pessoal, falou de bafo, clínica e reabilitação. A gente tem que ter cuidado com o discurso. Várias pessoas se tratam lá fora.

Lumena, então, pediu para ser desvinculada da cantora e afirmou que sua 'jornada' separada da dela. "Isso é Karol. Eu quero que a gente discuta a nossa relação e eu sou mulher e falar que vou manter meu vínculo com você porque as tretas são entre vocês dois", explica a baiana que ainda disse que vai torcer para que o pernambucano permaneça no jogo.

A sister ainda conversou com Juliette e evitou ficar próxima de Karon Conká. Xi!