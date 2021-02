Neymar e Lucas Penteado reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:01 | Atualizado 08/02/2021 17:04

Boatos circularam nas redes sociais nesta segunda-feira (8), após viralizar uma publicação no Twitter de um perfil que se passa como sendo o oficial do jogador Neymar, mas na verdade é uma conta fake. O post em questão falava sobre uma suposta doação do craque e do também jogador Mbappé para Lucas Penteado, do BBB21.

"Eu e meu best friend Kyllian Mbappé vamos doar o valor do prêmio total do BBB21 para o Lucas Penteado e vamos processar a cabeça de coco Karol Conká por pressão psicológica. Vamos juntos, Brasil", diz a publicação.

A coluna procurou a assessoria de imprensa de Neymar, que ressaltou que não existe essa doação e que trata-se de um perfil fake. O perfil oficial de Neymar na plataforma é o @neymarjr.