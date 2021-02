Agnes Nunes Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:24

Depois de lançar o EP 'Romaria', a cantora Agnes Nunes resolveu se isolar na Bahia para finalizar o primeiro álbum de sua carreira. Para isso, elara montou um estúdio em uma mansão, em Barra Grande, no litoral Sul, onde finaliza o projeto. As músicas serão produzidas pelo Neo Beats, produtor musical com mais de um bilhão de plays nas plataformas de música. Ele também é conhecido por trabalhos com Xamã e canções como 'Lisboa', famosa na voz de Agnes. O lançamento será feito pela Bagua Records ainda no primeiro semestre de 2021.