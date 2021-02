Sarah Poncio estuda para ser pastora Reprodução Instagram

Publicado 09/02/2021 05:00

fotogaleria Seguindo os passos dos pais, Márcio Poncio, que recentemente foi ordenado a bispo, e da mãe, Simone Poncio, que recentemente foi consagrada como pastora, a influenciadora e apresentadora Sarah Poncio já iniciou os estudos para trilhar seu caminho dentro do evangelho. Aos 24 anos, Sarah já iniciou os estudos para também se tornar pastora.

Segundo esta humilde coluna apurou com amigos próximos à família Poncio, a influencer já está pregando todas as quartas-feiras no 'Culto das Varoas', na Igreja Pentecostal Anabatista, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o pai dela já atuou como pastor e agora como segue como bispo.



Falando nos pais da Sarah, recentemente o patriarca da família Poncio anunciou sua separação de Simone Poncio. "Amo minha esposa mais que tudo nessa vida (Deus sabe). Não sei se sobreviverei sem ela! Mas do jeito que estávamos, não foi mais possível continuar. Não houve traição carnal, talvez uma traição da nossa aliança em vivermos juntos em qualquer circunstâncias da vida. Isso foi quebrado. A confiança, a cumplicidade, a esperança e o companheirismo já não existe mais. Lutei com todas as minhas forças para que não chegasse nesse ponto. Sei que muitos lares estão sendo desfeitos e teria que dar exemplo de resistência e superação, mas não foi o caso", desabafou o mais novo bispo em suas redes sociais.