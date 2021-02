Rafael Dias Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:46 | Atualizado 09/02/2021 14:52

Ex-participante do 'The Voice Brasil', o cantor Rafael Dias morreu na madrugada desta terça-feira (9), em Belo Horizonte, aos 37 anos. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul. Segundo a família, o cantor foi até a unidade de saúde com fortes dores abdominais e foi internado para fazer exames, mas não resistiu.



"Ele fez uma consulta particular e o médico o orientou a procurar a UPA. Rafael estava com muitas dores e, acompanhado da mãe, ele foi para a unidade de saúde. Foi tudo muito rápido. Os rins pararam de funcionar, teve queda nas plaquetas e uma parada cardiorrespiratória, tudo isso aconteceu em poucas horas", explicou Bárbara Cordeiro, prima do artista, em entrevista ao portal G1.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o cantor deu entrada na unidade Centro-Sul às 13h40 desta segunda-feira (8) e foi submetido a exames, mas houve uma piora em seu quadro clínico. "Foram feitas manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu. Foi constatado óbito na madrugada desta terça-feira", informa o comunicado enviado à imprensa.



O corpo de Rafael será velado no Cemitério Belo Vale, nesta terça-feira (9), às 15h, e será cremado às 17h.