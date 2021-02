Paula Lima Divulgação

Publicado 10/02/2021 05:00

O reality show 'Bela do Verão' da RedeTV! nem estreou e já tem uma treta dos bastidores espalhada pelos quatro cantos. A modelo e musa do Corinthians, Paula Lima revelou que a convivência com as outras participantes não foi nada fácil." Foi difícil aturar olhares e fofocas. Desde do dia da minha chegada, vinham várias participantes me alfinetar. Senti que poucas foram com minha cara, mas aos poucos algumas mudaram as opiniões e viram, que na realidade eu sou mais na minha".

Além da convivência, Paula contou que as provas foram desafiadoras. "Bem complicadas, surreais. Desisti até de uma não consegui fazer", revelou a musa fitness, que por questões do contrato não falou sobre a final, mas admitiu que espera que a visibilidade do reality renda retornos financeiros. "Acho que o reality pode trazer muitos retornos bons. Afinal de contas, estamos na TV né !?", conclui.



Na atração, gravada em uma mansão no litoral de São Paulo, quatorze participantes vão brigar pelo título de “Bela do Verão” e por uma viagem ao Caribe. A primeira temporada reúne 8 episódios. Durante o confinamento, elas irão se envolver em provas de resistência, sorte, força e habilidade.



Além de Paula, Carolina Azevedo, Fernanda Henz, Laís Cardoso, Cris Galêra, Carla Silva, Amanda França, Yakara Piotto, Mariana Malavazzi, Vanessa Perez, Carla Silva, Leblanc Luna, Paula Ginger, Paula Lima e Rafaella Figueiredo estarão na disputa pelo prêmio.