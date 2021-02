Arcrebiano, o Bil do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:47 | Atualizado 09/02/2021 18:48

A mãe de Arcrebiano, conhecido como Bil, Ana Araújo fez um apelo em suas redes sociais, pedindo para que o filha seja eliminado do segundo Paredão do 'BBB 21' desta terça-feira (8)contra Gilberto e Juliette. Ela acredita que o rapaz não esteja feliz no programa e sente que o capixaba está sendo 'massacrado', 'pisado' e 'humilhado'.

"Queria pedir para vocês que estão torcendo para Bill que deixem meu filho sair daquela casa hoje, por favor. É o pedido de uma mãe que está triste, angustiada com tudo o que está acontecendo na vida do meu filho. Eu sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não estou feliz por vê-lo sofrendo tanto. Ele está sendo pisado, humilhado, massacrado. Ele não precisa disso”, desabafou.

"está torcendo pelo meu filho, por favor, dê esse prêmio de R$ 1,5 milhão pra ele aqui fora, com ele trabalhando honestamente, sendo feliz. Com a cabeça erguida. O que ele sabe ser é feliz. Deixem ele aqui fora pra ganhar esse prêmio sem ser massacrado. Era o sonho dele estar lá dentro, mas ele já mostrou a pessoa que ele é. gostem do meu filho, mas ele aqui fora”, concluiu.