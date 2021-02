Mariana Godoy divulgação

Publicado 09/02/2021 21:03

Mariana Godoy está de casa nova. A apresentadora assinou com a Record para apresentar o novo telejornal matinal 'Fala Brasil' com Sérgio Aguiar. As mudanças foram anunciadas por Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, em um comunicado à Redação. 'Mariana chega à Record com muita vontade e determinação, características de sua vitoriosa carreira, e Sérgio emprestará a sua versatilidade, agora em definitivo, a um novo produto, mais dinâmico e informativo", escreveu o executivo.

Contratada em junho de 2020 pela Band, Mariana Godoy rescindiu o contrato no início de janeiro. Na época, ela deixou claro que estava em negociação com outra emissora e muitos seguidores da jornalista especularam a sua ida para a CNN Brasil. Nesta terça-feira (9), foi anunciado a sua nova empresa.