Publicado 09/02/2021 21:27 | Atualizado 09/02/2021 21:46

Andressa Suita surpreendeu os internautas ao compartilhar na noite desta terça-feira (9) um clique sensual, onde aparece de salto altos e um paletó. Só um paletó cobrindo o corpo. A foto é para um trabalho da influenciadora e mulher de Gusttavo Lima. Em outra postagem sobre a mesmo ensaio fotográfico, ela fez uma legenda bem direta sobre o atual momento de sua vida: "Quando se olhar no espelho, orgulhe-se da sua historia, da sua forca, dos encantos e de tudo de mais desafiador que você já viveu até aqui", declarou Andressa Suita nas redes sociais.

Depois de uma separação anunciada em outubro, eles foram flagrados juntos por fãs em Angra dos Reis pela primeira vez no dia 17 de janeiro. Duas semanas depois, o casal passou um final de semana na mesma ilha com os filhos Gabriel e Samuel. Em entrevista ao canal da apresentadora Sabrina Sato no início de fevereiro, Andressa disse que amadureceu muito com o divórcio e que não pretende rotular a nova fase do relacionamento com o cantor.