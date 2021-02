Virginia Fonseca e Zé Felipe Reprodução/Instagram

Zé Felipe e sua mulher, a influenciadora Virgínia Fonseca, são os convidados desta quarta-feira (10) do 'Encontro com Fátima Bernades'. O casal, que está a espera da primeira filha, Maria Alice, falou sobre a fama de fofoqueiro do cantor nas redes sociais, fama essa que rendeu a ele o apelido de 'Maria Fifi'. Virgínia falou sobre a saia justa que passou quando o filho do cantor Leonardo entregou publicamente o romance entre os cantores Gabi Martins e Tierry.

"Essa que ele soltou na live (Boteco Prime, do Lucas Guimarães) sobre a Gabi (Martins) e o Tierry, quando ele falou, eu ja sabia que ele estava bebendo e eu disse: corta a bebida por favor", relembra Virgínia. Zé, por sua vez, ainda contou a reação da Gabi Martins. "Depois a Gabi me mandou uma mensagem dizendo 'Zé, tem como você falar que é brincadeira?' Eu disse: mas é brincadeira? Não, né? Então por que eu vou falar que é brincadeira?", diz.

Os dois ainda adiantaram sobre como será o casamento que deve acontecer em março deste ano."Vamos casar agora em março. Vai ser só no civil mesmo. Sem festa e sem nada. E quando puder fazer festa a gente faz", adianta o casal.