Bil Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:03

Logo depois que foi eliminado do segundo Paredão do 'BBB 21', Arcrebiano começou saber das novidades sobre a sua passagem no reality da Globo. O brother capixaba se surpreendeu com o número de seguidores que ganhou desde que entrou no jogo (de 6 mil para 3,6 milhões) e a torcida inesperada do jogador Neymar. Bil recebeu uma mensagem do atacante do Paris Saint-Germain no Twitter: "Acordei e me atualizei. Não foi dessa vez o paredão fake. Não queria que você saísse, Bil, mas é do jogo. Bola pra frente que tem muita coisa nesse mundão para tu". Ele logo respondeu:Surreal sua torcida, Neymar. Gratidão, meu irmão", escreveu o ex-BBB.