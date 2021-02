Gabi Martins e Tierry Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 19:46 | Atualizado 10/02/2021 20:12

Gabi Martins e Tierry continuam juntos firmes e fortes. Nesta quarta-feira (10), a cantora e ex-BBB compartilhou um foto romântica do casal comemorando um mês de namoro e afastou os rumores de crise no relacionamento. E mais: os dois chegam no Rio nesta quinta-feira e vão ficar os próximos dias na cidade por conta de vários compromissos profissionais. Eles vão se hospedar no mesmo quarto de hotel e, nas horas de folgas, os pombinhos irão curtir dias de lua de mel em terras fluminenses.