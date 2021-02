Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:33 | Atualizado 10/02/2021 20:38

Natacha Horana foi uma das 20 bailarinas que deixaram o balé do "Domingão do Faustão' no início. Apesar da tristeza com a demissão, após seis anos na atração, ela conta que já faz planos para seguir em outra carreira: a de atriz. "Vou continuar com minha carreira de atriz. Tem uma novidade saindo do forno que vai ser minha cara", conta Horana sem contar detalhes do projeto. Ela já participou da peça 'Dois Casais em Maus Lençóis' e foi uma das estrelas da websérie 'Homem Office'."Nesses seis anos pude crescer muito e me conhecer como Natacha Horana. Entrei menina e saí mulher. Mudou muito minha vida. Aprendi muita coisa e comecei a levar o meu lado profissional mais a sério", reflete", disse Natacha que assumiu ter ficado triste e surpresa com a notícia do fim do ‘Domingão do Faustão’, anunciado para final de 2021.