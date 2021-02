Lipe Ribeiro, Marcelo Braga e Taty Zatto Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:57 | Atualizado 11/02/2021 16:00

Atualmente solteiro após o término do noivado com Yá Burihan, o ex-Fazenda Lipe Ribeiro celebrou, na noite desta quarta-feira (10), o seu aniversário de 29 anos. Na ocasião, o influencer foi surpreendido com uma festa surpresa em um hotel no Rio de Janeiro. Por conta da pandemia do coronavírus, apenas 20 pessoas, entre familiares e amigos mais próximos, participaram da celebração.

O som da festa ficou por conta da banda de pagode 'Sua Amiga Gosta' e do DJ Braga. "Tive as melhores atrações na minha festa", comemorou Lipe. Quem passou por lá foi o casal do 'Power Couple Brasil 4', Marcelo Braga e Taty Zatto. O evento foi organizado pelo promoter Savanan Almeida e pelos pais do Lipe. O influenciador ainda aproveitou o evento para comemorar sua ida, na próxima sexta-feira, para o reality da Anitta que será gravado em uma ilha com a presença de Nicole Bahls e outros famosos.