Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:04 | Atualizado 11/02/2021 17:09

Post de Simone Mendes Reprodução

Bem perto de dar à luz a filha Zaya, Simone Mendes, da dupla com Simara, anda nervosa e para relaxar vem conversando com os seguidores nas suas redes sociais. Nesta quinta-feira (11), durante o jogo de 'Perguntas e Respostas', a cantora revelou as gargalhadas o local mais inusitado onde fez sexo com o marido, o empresário Kaká Diniz: "No meio do mato, dentro de construção".