Renato Aragão Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:47 | Atualizado 11/02/2021 17:53

Renato Aragão já está vacinado contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (11), o ator e comediante tomou a primeira dose da CoronaVac no drive-thru localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Muito emocionado, ele fez vários vídeos e escreveu na legenda de uma das imagens: "Meu dia chegou. Meu momento e já já eu volto para a segundo fase". Em seguida, ele gravou explicando que a vacinação foi bem tranquila, que não sentiu a agulha e ainda brincou. "Vou vir aqui todos os dias", arrancando gargalhadas da mulher Lilian no banco de trás do carro.