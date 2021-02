Agustin Fernandez e Xande de Pilares são convidados do programa 'Vem com a gente', de Gardênia Cavalcanti Divulgação

Publicado 12/02/2021 05:00

Maquiador e empresário, Agustin Fernandez participou do programa 'Vem com a Gente', comandado por Gardênia Cavalcanti, na Band Rio. Além de Agustin, Xande de Pilares também foi um dos participantes. Os dois contaram um pouco das suas histórias de vida até alcançarem o sucesso. "Foi uma conversa muito legal. Me identifiquei com a história do Xande várias vezes. Temos uma trajetória parecida, de superação. Apesar de todo histórico de dificuldades, conseguimos vencer e alcançar nossos objetivos", contou Agustin, que é grande amigo da primeira dama Michele Bolsonaro.