Projota e Matheus Mazzafera Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:36 | Atualizado 11/02/2021 19:38

Treta nas redes sociais. A equipe do cantor Projota está ameaçando o youtuber Matheus Mazzafera de processo por conta de um vídeo que o influenciador divulgou criticando o rapper. Mazzafera acusa o brother que estaria supostamente com uma faca na hora de despedida de Lucas Penteado do 'BBB 21'. "Na hora do Lucas ir embora, no momento mais fragilizado, você, Projota, pegou uma faca na cozinha e ficou segurando. Você diz que era para se proteger do Lucas. Oi? Quem pegou a faca foi você! Imagina na cabeça do Lucas, coitado, que quando foi despedir de você e dá um abraço, você aparece com uma faca na mão! Tem vídeo e foto de você abraçando o Lucas com uma faca nas costas dele! Meu Deus, Projota...Lixo e decepção".

A equipe do Projota não demorou a responder o youtuber, já que a foto onde 'Projota' aparece com uma faca em uma das mãos abraçando Lucas era montagem da internet. "Essa situação que o Matheus cita no vídeo nunca aconteceu. Já acionamos os nossos advogados, pois essa acusação é gravíssima. Ainda mais vindo de uma pessoa pública que alcança milhões de pessoas nas redes sociais. Aguardamos retratação".

Publicidade

Vale lembrar que no áudio vazado da conversa entre Boninho e Projota no dia da saída de Lucas Penteado, que a própria Globo confirmou a veracidade e lamentou a divulgação, o cantor contou para o diretor do 'BBB 21', que estava escondendo uma faca para se proteger do ator.

Publicidade