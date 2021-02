Por O Dia

Depois da mãe do ex-BBB Arcrebiano, parece que a irmã do cantor Rodolffo resolveu também apelar para uma reza forte a fim de afastar a rapper do brother. Izabella Rios usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para convocar os seguidores do sertanejo para uma corrente de oração do livramento.“Gente, primeiro, bom dia! Segundo, acordei com meu telefone bombardeando de mensagens dizendo que Conká vai pra cima de Rodolffo. Não shippo! Não vou deixar não gente! Não vamos aceitar. Ela está ali embrulhando a mente dele e nós estamos calados. Mas, agora partir pra cima dele, não! Venho aqui convocar uma corrente de oração de imediato. Não tem Boninho que me segure, eu entro lá na casa. Não vai para cima dele, não. Podem ficar tranquilos", disparou Izabella.