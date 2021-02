Karol Conká vence a prova do líder Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 06:08 | Atualizado 12/02/2021 06:13

Karol Conká venceu a prova do líder, realizada na última quinta-feira (11) no 'Big Brother Brasil'. A sister conseguiu formar primeiro a palavra "otimismo" com as latinhas de Coca-Cola.

Na cozinha, a cantora conversava com Lumena sobre a sua indicação ao paredão após a prova: "Agora eu não sei quem que eu indico para o paredão. Essa é uma coisa que eu penso só amanhã. Hoje eu não vou pensar nisso".

Publicidade

Tiago Leifert explicou como será este paredão: é triplo, sem prova bate e volta. O paredão será formado com o indicado pelo líder no domingo, que faz um contragolpe, além do mais votado da casa. Como venceu a prova do líder, Karol vai poder vetar um brother na prova do líder da semana que vem. O vetado garante lugar na prova do anjo.