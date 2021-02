João Noronha, Mc MM Lorena Allveis no clipe de 'Lorena' Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:00

João Noronha, responsável pelo hit 'Garrafa de gin', faixa gravada no projeto audiovisual 'Início', acaba de lançar seu mais novo sucesso, 'Lorena'. A ideia surgiu quando a influenciadora digital, Lorena Improta, noiva do cantor Léo Santana, se perguntou diversas vezes em suas redes sociais o por que não haviam lançado uma música com seu nome. Foi aí que o cantor teve a ideia de lançar a musica com o nome dela.

E já que é para falar das Lorenas, por que não chamar outra Lorena? Quem veio para abrilhantar ainda mais o clipe da canção foi a musa fitness Lorena Allveis, ex-mulher do cantor Tierry. E para fechar esse time, o Mc MM, que ficou conhecido pelo hit 'Só quer Vrau', fez uma participação no novo projeto. O clipe está disponível no YouTube e a música em todas as plataformas digitais.



“Foi tudo muito rápido, desde a composição da música até a gravação do clipe. Foi uma sensação incrível fazer esse projeto, principalmente sendo uma música feita especialmente para a Lore Importa. De início, não achávamos que a repercussão da música fosse ser tão grande, mas, surpreendentemente, a música superou todas as expectativas, tanto minhas, quanto da produtora. Além do mais, tivemos a honra de contar com a participação do Mc MM e da musa Lorena Allveis. Sem dúvida nenhuma eles abrilhantaram ainda mais esse clipe", afirma João Noronha.