Dany Bananinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 16:13 | Atualizado 12/02/2021 16:22

Dany Bananinha Reprodução Dany Bananinha voltou a usar as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre o seu estado de saúde na madrugada desta sexta-feira (12). A apresentadora, que recentemente descobriu um nódulo no seio e teve que fazer uma cirurgia, contou que vai precisar fazer uma nova intervenção cirúrgica.

"Quem me acompanha sabe que estou passando por um momento delicado de saúde. Eu fiz uma cirurgia e retirei um nódulo e uma lesão pré maligna. Era como se fosse um cisto que estava entre a pele e a prótese. Uma coisa que é super rara de acontecer e aconteceu comigo. Já estava com quase 8 centímetros e foi assustador", assumiu

Publicidade

'Foi retirado tudo o que deveria ser retirado e eu aproveitei e troquei as próteses porque já estavam encapsuladas. Troquei por uma menor e estava super feliz com o tamanho e me recuperando super bem e ansiosa para ficar curada e pegar a minha filha no colo. Infelizmente um dia antes de eu tirar os pontos, três semanas depois, a gente descobriu mais um probleminha. Eu vou tentar não chorar. Eu já chorei muito essa noite. Eu vou ter que operar de novo e retirar as minhas próteses e ficar 3 meses sem elas. Claro que já agradeci a Deus que poderia ser muito pior, é claro que eu quero a minha cura e que a minha saúde é o mais importante. Mas, realmente isso mexeu muito comigo e me deixou muito triste", finalizou.