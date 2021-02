Deborah Secco e Hugo Moura Reprodução

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 16:41

Era só uma lembrança de um ensaio fotográfico de um tempo atrás que Deborah Secco quis compartilhar nas redes sociais. Mas, o clique sexy da atriz com o marido, Hugo Moura, tirou o fôlego dos seus seguidores. Na imagem, o casal aparece pegando fogo na cama com Deborah de lingerie branca recebendo beijos na barriga do parceiro vestindo um sunga preta. Preta, minha gente. Sunga preta.

“Me amarrota que eu estou passada. Até meu celular caiu”, comentou uma internauta sobre a publicação. "O que é que isso? 50 tons de cinza?", brincou outro fã se referindo ao badalado filme que encantou a plateia feminina. "Meu pai amado!", completou o terceiro seguidor.

