Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:01 | Atualizado 12/02/2021 17:04

Lucas Penteado continua assistindo o 'BBB 21' e depois de assumir que está torcendo para que Juliette seja a campeã da atração, ele confirmou a sua admiração pelo pernambucano Gilberto. O ator elogiou a mãe do brother e deixou em aberto o que vai ser de sua relação com o economista fora do reality show. "Vou tê-lo no coração para o resto da vida. Tenho um carinho muito grande por ele e por toda uma família. Quando o Gil sair, quero dar um abraço. Se eu sou livre ou não, quando o Gil sair eu respondo", comentou para logo completar: "A mãe do Gilberto é a mãe de um herói. Ele viveu uma vida muito difícil, complicada. Venceu antes de entrar no 'BBB', formou-se numa universidade racista, preconceituosa socialmente".

O ator também revelou em entrevista para Patrícia Kogut, que ainda tem recebido suporte da Globo mesmo depois de sua saída do realityr "Todo mundo na Globo me acolheu, desde a primeira vez que pisei lá. Ainda estão me acolhendo, O tratamento é profissional, mas com um carinho. Tiago teve um acolhimento mais pessoal. Consegui conversar com ele por ligação de vídeo. Eu sou fã do cara", elogiou o apresentador da atração.