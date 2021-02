Karol Conká Reprodução / TV Globo

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 18:41

A situação não está nada boa mesmo para Karol Conká. Nesta sexta-feira (12), um perfil de rejeição à cantora criado por internautas no Instagram passou o número de seguidores da página oficial da cantora. São 500 mil a mais de torcedores (1,7 milhões contra 1,2 milhões) e isso até às 18h. Lumena pode não autorizar esse tipo de comentário, mas o fato é que a rapper está 'tombando' cada dia mais dentro da casa do 'BBB 21'. Livre do terceiro Paredão por ter vencido a prova do Líder, Karol vai ficar mais uma semana na atração e os administradores do perfil contra a 'mamacita' agora querem atingir a marca de 3 milhões. Xi!!!