Leão Lobo Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 21:00 | Atualizado 12/02/2021 21:05

Gabriel Perline Reprodução Depois de um mês cobrindo férias de Gabriel Perline nos programas 'Fofoca Aí ' e 'Revista da Manhã', Leão Lobo foi contratado nesta sexta-feira (12) pela TV Gazeta, em São Paulo. O apresentador está de volta à antiga casa depois de quatro anos no SBT, emissora que o dispensou em outubro passado. Apesar da felicidade por voltar a trabalhar, o jornalista está chateado com os boatos de que ele teria sido responsável pela demissão de Perline.

"Recebi a proposta e aceitei. Estão fazendo um absurdo comigo! Estão dizendo por aí que eu tirei o lugar do Gabriel Perline e não teve isso. Ele iria sair mesmo e eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui contratado. Não tenho nada contra o Perline, adoro ele, por sinal, e foi a emissora que resolveu que ele iria sair. Também falaram que eu exigi um camarim. Nunca. Já trabalhei na Gazeta e nunca fiz nenhuma exigência. O que aconteceu foi que ofereceram um camarim maior para nós quatro. Baixo nível total", contou com exclusividade para a coluna.

Publicidade

A coluna procurou Gabriel Perline, que está de férias na Cidade do México e volta para São Paulo neste sábado (13). "Estou meio perdido. Eu recebi um telefonema da Gazeta e me informaram que eu estava sendo desligado. A justificativa que me foi dada era que se tratava de uma questão comercial e é o que eu sei agora. Não sei mais nada", explicou à coluna. O jornalista tinha oito anos de emissora.