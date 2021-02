Leo Chaves e Rafael Meneses Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 05:00 | Atualizado 16/02/2021 10:50

O programa 'Boas Ideias' estreia nesta terça-feira (16) no Canal da Palafita, no Youtube, às 20h30. Rafael Meneses bate um papo super animado com o cantor Leo Chaves, que fala, por exemplo, sobre o impacto da fama em sua vida e os desafios que ela traz: “Quanto mais fama, menos verdade à sua volta”, sentencia Leo.



No primeiro episódio, o cantor conversa ainda sobre suas atividades físicas preferidas, como meditação e esportes, que o ajudam a equilibrar a carreira de sucesso como cantor, produtor, empresário, escritor e palestrante. “Me entendo como um produto, né? E como produto, preciso estar bem cuidado, bem encapado. Para isso, tiro as manhãs para dedicar a mim: meditar, orar, praticar esportes, bater um papo com meus filhos quando estão comigo, é por aí…pois já perdi a mão em alguns momentos, na correria da fama”, ratifica o artista sobre o bom momento que vive entre a carreira e a vida pessoal.



Sobre o programa Boas Ideias, o apresentador e empresário do setor de Recrutamento de Executivos, Rafael Meneses, explica que a entrevista com Leo Chaves vai de encontro aos objetivos do programa: “Nesta temporada, teremos muitos outros profissionais e executivos bem sucedidos que contarão a trajetória de suas carreiras e conquistas. Além disso, nosso propósito é promover reflexões sobre o equílibrio entre mente e corpo, e como esse contexto nos ajuda no gerenciamento de nossas emoções. Por fim, também não abrimos de divulgar trabalhos de desenvolvimento social e humano pelo país."



Alinhado com estes objetivos, Leo também fala sobre o Instituto Hortense, que criou em 2016, que atua em escolas públicas do Triângulo Mineiro. O foco da instituição é promover desenvolvimento das chamadas competências comportamentais nas pessoas. "Neste projeto treinamos jovens e adolescentes a ter habilidades sociais, de empatia, de contar e ouvir histórias, de se comunicar bem desde novo, para quando chegar na idade adulta, dentro de uma empresa, e tiver que fazer algum tipo de apresentação, ou qualquer tipo de abordagem ao líder da empresa, saiba conversar olho no olho”, define o artista, que também promete muitas novidades relacionadas à música para este ano de 2021.