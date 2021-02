Mel Maia curte Carnaval com amigos em Petrópolis Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 05:00

Na contramão da maioria, a atriz Mel Maia decidiu curtir o Carnaval com os amigos na paz da Serra carioca. A artista abriu mão das regiões de praia que tanto gosta para ficar hospedada em Petrópolis curtindo um verão menos intenso. Enquanto no Rio as altas temperaturas têm castigado os cariocas, o tempo por lá permitiu até que eles vestissem um casaquinho... Tá ruim não!