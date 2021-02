Sorriso Maroto Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 05:00

Bruno Pita, operador de som do grupo Sorriso Maroto, está pedindo ajuda aos amigos pelas redes sociais, para que eles façam transferências pelo PIX. Segundo a coluna apurou, o profissional tenta conseguir arrecadar dinheiro para ajudar nas custas do tratamento de sua mulher, que está enfrentando um câncer, já que a falta de shows por conta da pandemia tem afetado diretamente seu orçamento.



"Salve meus amigos, tudo bem? Sem enrolação, sem mimimi ou história triste venho aqui pedir uma ajuda. Preciso de 30 amigos que possam me ajudar com R$ 10. É isso. Simples assim. Sem pegadinha, piada ou coisas do tipo. Não é rifa, ação entre amigos, corrente ou algo do tipo. Só uma ajuda. Papo direto e reto. Se você pode ajudar, faça um pix ou transferência para a conta na foto. Que Deus possa retribuir muitas vezes mais e saibam que até quem não pode ajudar, pode contar sempre comigo", escreveu o profissional.



A coluna procurou o vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, para falar sobre o apelo que o profissional tem feito aos amigos. O cantor disse que até então desconhecia a situação de Bruno Pita e, junto aos integrantes do Sorriso Maroto, se comprometeu a ajudá-lo. "Fui pego de surpresa com essa notícia, pois não sigo o Bruno nas redes e um momento algum fui procurado pelo mesmo. Soube há pouco, após ser perguntando por você. Entrei em contato pra obter mais informações junto ao Bruno, mas não consegui contato. Eu e todo Sorriso estamos imbuídos em encontrar uma forma de ajudar. Com saúde não se brinca", disse o cantor.

