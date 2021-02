Rodrigo Sant'Anna em 'Plantão Sem Fim' Juliana Coutinho/ Divulgação Multishow

Publicado 16/02/2021 15:51

A quinta temporada de 'Tô de Graça' e o inédito 'Plantão sem Fim' nem estrearam ainda na grade deste ano, mas já estão garantidos na programação do Multishow em 2022. O canal que mais investe em humor no Brasil acaba de confirmar mais temporadas das duas atrações estreladas por Rodrigo Sant'Anna, um dos maiores nomes do gênero popular no país.



O ator entrou para o elenco do Multishow em 2015 como Jefinho, de 'Os Suburbanos'. Em 2017, estreou o 'Tô de Graça', um dos grandes sucessos do canal, na pele de Graça - uma divertida dona de casa, pedinte e mãe de 13 filhos. Já em 'Plantão Sem Fim', que será lançado em junho deste ano, o humorista se desdobra em quatro protagonistas no dia a dia de um hospital público. A série retrata de forma leve e bem-humorada os desafios que a equipe do local enfrenta para atender a população.