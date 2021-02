Tiago Ramos Reprodução

Publicado 18/02/2021 15:50 | Atualizado 18/02/2021 15:53

Tiago Ramos é um touro. Dois dias depois de compartilhar que estava internado em um hospital e 'quase bater as botas' após uma internação às pressas, o ex-padastro de Neymar publicou uma foto no seu Instagram nesta quinta-feira (18) em que aparece ao lado de um amigo suado de tanto malhar. "O treino de hoje com o monstro", escreveu na legenda o pernambucano direto de uma academia em São Paulo; Esta humilde assistente da coluna está impressionada com a recuperação relâmpago do rapaz.

Em um vídeo postado as redes sociais na terça-feira (16), Tiago aparece deitado em uma cama de hospital contando que esperava receber alta apesar da não liberação do médico. Ele não explicou o que tinha, mas mandou algumas indiretas. "Preciso falar umas realidades. O pior já passou. O pai estava doente, mas não morreu. E outra coisa, quando chegar em casa, o pai vai mandar a real. Se é para soltar indireta, eu solto também. Nós jogamos igual. Se é para ser criança, sou neném", começou Tiago que não gostou da atitude de uma pessoa para quem pediu socorro.



"Pensei que uma pessoa fosse uma coisa e era outra. Não foi que eu pedi um favor. Só falei que estava precisando de ajuda e a pessoa disse: 'Se está passando doente, chama o Samu'. Caramba, foi um choque, mas já passou. E outra coisa não chamei Samu. Fui para o hospital particular. E já estou bem", completou.







