A DJ Clara Maya, sobrinha do ex-diretor global Wolf Maya, esteve na 43ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Guaratiba) para prestar depoimento contra Djalma Júnior, filho do ex-jogador Djalminha, quem acusa de agressão física e assédio durante uma festa em um sítio no final do ano passado. Acompanhada do advogado Silvio Guerra, ela contou detalhes da violência e garantiu que pretende ir até o fim com o processo.

Filha da atriz Thaís de Campos, Clara Maya contou que é amiga da família do Djalminha há 15 anos e tocou na festa do craque, em um sítio em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no dia 13 de dezembro. Ela relatou que enquanto trabalhava, Djalma Junior teria a assediado pedindo para 'ficar' de forma insistente e, diante da recusa da moça, teria, inclusive, passado as mãos em suas nádegas. Ao término do evento, na espera de um carro de aplicativo de corridas para buscá-la, Djalma Junior sentou ao seu lado e pediu carona afirmando que não teria como ir embora. Clara ofereceu carona, mesmo após ser assediada, com a condição que ele não reproduzisse seu comportamento anterior. E diante das condições impostas, Djalma Junior teria jogado bebida alcoólica no rosto da DJ e ainda desferiu socos no olho e na nuca da DJ.

No dia seguinte da festa, Clara registrou m boletim de ocorrência por lesão corporal e importunação sexual na delegacia da Barra da Tijuca, mas o caso foi declinado para a competência da delegacia de Barra de Guaratiba (43 DP), que é a jurisdição onde ocorreu o fato.