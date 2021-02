Arthur, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Publicado 19/02/2021 11:35 | Atualizado 19/02/2021 11:35

Na noite da última quinta-feira (18), Arthur se machucou durante a prova do líder no 'Big Brother Brasil'. Durante a madrugada, o crossfiteiro foi levado ao hospital pela produção do programa. Arthur passou por uma bateria de exames e terá de usar uma tipoia no braço direito por duas semanas. Ao retornao ao confinamento, Arthur foi questionado sobre o que havia acontecido e minimizou: "Sem uns ligamentos, mas estamos aí".

No quarto colorido, Arthur revelou que o ombro foi colocado no lugar depois que a medicação conseguiu reduzir o inchaço no ombro direito. "Demorou pra caramba pra reduzir e colocarem no lugar. Eu estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância", disse.

Ele também contou que recebeu todos os cuidados para poder ser levado ao hospital sem risco de contagio do novo coronavírus. "O protocolo foi todo bem feito. Protetor ocular, máscara... Não vi nada. Fiz ressonância e tudo... Nunca fui tão bem atendido na vida". Antes da ressonância, aliás, o médico perguntou se Arthur estava com algo de metal, como chaves e celular: "Foi engraçado na ressonância. O médico chegou pra mim e falou assim: 'nada que contenha metal. Tá com carteira, chave ou celular?'. Todo mundo começou a rir". Pelo jeito, o médico não é fã de reality, não é mesmo?