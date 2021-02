Julianne Trevisol, Fifo Benicase e Samir Murad nos bastidores de 'Gênesis' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:08 | Atualizado 19/02/2021 15:08

Fifo Benicase está no elenco de 'Gênesis' dando vida ao personagem Hassabia, que é casado com Nidana (Julianne Trevisol) e o único que consegue segurar o 'furacão' que é a sua mulher. Deste casal o público pode esperar muita parceria, embate e afeto. Hassabia também é o genro de Sharur e Aya (Paulo Goulart Filho e Flavia Monteiro), cunhado de Lamassi e Danina (Gustavo Falcão e Laura Kuczynski) e pai de Reduana (Bia Brumatti/Tammy Calafiori). O ator terá com seus colegas de elenco cenas de muita cumplicidade e carinho.



"Fazer o Hassabia é um presente e uma grande oportunidade de tratar de um tema atemporal que todo mundo se identifica: "relações familiares”. E com as diversas situações, questões e cenas desse núcleo familiar, com certeza quem estiver assistindo vai pensar: “ Ihhh. Família é tudo igual, só muda de endereço! Rs. E isso se deve ao fato que vamos tocar em diversas dores e delicias dessas relações. Mas claro, com um toque muito especial de afeto e cuidado entre eles."