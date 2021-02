Gilberto,Lumena e Karol Reprodução

Publicado 19/02/2021 15:58

Desde que foi vetado para a prova do líder na semana passada, Gilberto não esconde o ranço que sente por Arthur no 'BBB 21'. Nesta sexta-feira (19), Karol Conká e Lumena resolveram colocar mais lenha na fogueira na relação estremecida entre os dois brothers. Elas contaram que o preparador físico e 'boy' da Carla Diaz anda falando mal do pernambucano pela casa. "Ele disse que você prometeu que não ia votar nele", começou Karol. "Falei isso não. Ele está espalhando mentira. Se eu souber que ele falou isso pra mais gente eu vou chegar na cachorrada", ameaçou Gil. "Mas nem foi ele que me contou. Eu já soube por outras pessoas", explicou a cantora.

"Eu disse que ele não era minha prioridade de voto. Mentira não anda longe comigo, não, que eu assumo o que eu faço", continuou o economista já nervoso. Lumena e Karol começaram a rir da agitação de Gilberto e da estratégia de desestabilizar o participante.