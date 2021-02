Belo e Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 18:09 | Atualizado 19/02/2021 18:37

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para fazer novas críticas à prisão do cantor Belo, por conta de um show durante o Carnaval no Complexo da Maré, no Rio. O pagodeiro se apresentou para milhares de pessoas, apesar das proibições por conta da pandemia de Covid-19. A musa fitness postou fotos da saída do marido da delegacia, em Benfica, no dia anterior, e criticou os profissionais da imprensa por não usarem máscara, não fazerem o distanciamento e, principalmente, por se aglomerarem. "Ele foi preso pela pandemia, por 'colaborar' pela disseminação do vírus. E quem prende ele está sem máscara e sem distanciamento. Aglomeram porque precisam trabalhar, mas Belo é o único errado", escreveu nas imagens e acrescentou na legenda do post um 'sem mais'.











