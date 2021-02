Shayene Cesário Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 05:00

Ex-participante da 'Fazenda' e do reality de casais 'Troca de Esposas', ambos da Record TV, Shayene Cesário fez a tão cobiçada LipoLAD com o médico da cantora Gretchen. "Quando participei do reality 'A Fazenda', fiquei muito próxima da Gretchen, uma mulher incrível com a qual tenho contato até hoje. Tive um incentivo e indicação dela e o apoio do meu marido para realizar a lipo LAD e o privilégio de ser avaliada e operada pelo abençoado Dr. Luiz Henrique Favali, em São Paulo, que cuida da Gretchen também, com todos os protocolos de segurança adequados ao período. A minha cirurgia transcorreu bem e ainda estou no pós-operatório e me sinto ótima", conta a modelo Shayene.