leo gandelman divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 05:00

O projeto 'Quadrilátero', que nasceu em 2012 , está de volta aos palcos do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em quatro cidades. A estreia é na próxima quarta-feira (24), no Rio, reunindo alguns dos mais importantes músicos brasileiros que tocam pela primeira vez desde o começo da pandemia da Covid-19. Idealizado pelo músico Leo Gandelman, com apoio do produtor cultural Pablo Castellar, o projeto reúne, a cada semana, quartetos de feras da música brasileira.



A cada apresentação - nos dias 24 de fevereiro e 3, 10 e 17 de março - quartetos de diferentes famílias de instrumentos ganham destaque no espaço cultural localizado no Centro da Cidades. Os convidados são Pretinho da Serrinha, Robertinho Silva, Marcos Suzano e Marcelo Costa, na percussão (dia 24/2); Leo Gandelman, Nivaldo Ornelas, Mauro Senise e Zé Carlos Bigorna no sax (dia 3/3); Henrique Cazes, Rogério Caetano, Luis Barcelos e João Camarero nas cordas dedilhadas (dia 10/3); e fechando o circuito (dia 17/3), Janaina Salles, Carla Rincon, Inah Kurrels, Jocelynne Huiliñir Cárdenas nas cordas de arco.