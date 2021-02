'No Limite' é o primeiro reality show brasileiro em 2000 Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 05:00 | Atualizado 22/02/2021 07:13

Mantido a sete chaves dentro da Globo, o programa 'No Limite', está de volta. O primeiro reality show brasileiro, que foi ao ar em julho de 2000 e comandado por Zeca Camargo, já tem uma equipe trabalhando em uma sala na área de produções da emissora. Os produtores correm agora atrás de competidores e locação ideal em uma praia nordestina, que seja isolada, mas que tenha próximo um lugar com infraestrutura para abrigar o time de mais de 50 pessoas. O nome do apresentador ainda é sigilo, mas todo mundo aposta que será Marcos Mion.

A volta do 'No Limite' é uma prova que a direção da Globo descobriu que faturamento é com realities shows e vai investir neste segmento no ano 2021. Após 'BBB 21', o núcleo do diretor Boninho irá trazer o 'Mestre do Sabor' na grade de programação especial, depois entraria a nova produção, com 'The Voice' fechando o ano.



Publicidade

'No Limite' teve três temporadas seguidas e depois de oito anos, o quarto ano estreou em julho de 2009, também sob o comando de Zeca Camargo, mas não deu muito certo e a atração foi cancelada.