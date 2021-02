Karol Conká Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 19:32 | Atualizado 21/02/2021 19:34

Em conversa com Caio e Rodolffo sobre o 'BBB 21' neste domingo (21), Karol Conka revelou que sente que seus dias no reality da Globo estão contados. A rapper comentava sobre os dois paredões que a Sarah foi e voltou e surpreendeu os dois colegas de confinamento com a previsão. "Eu sei que se for, eu saio". Caio ainda tentou ponderar e até mudar de assunto, mas Karol continuou falando e alertou que de agora em diante não será enganada por ninguém na casa nem cai mais nas armações dos brothers. "Já fui muito enganada fora do reality e fiquei esperta no jogo. Eu consigo ver encenação de longe das pessoas, porque eu já cai na lábia de muita gente, aí eu falo, 'aqui dentro não'", explicou a cantora.