Marcos Mion e Lipe Ribeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:11

Lipe Ribeiro participou do programa de Marcos Mion do 'Questionário Mionzera' no Youtube e, claro, não conseguiu fugir da pergunta sobre a sua relação com Anitta. O influenciador e ex-peão não assumiu com todas as letras que os dois estão vivendo um affair, mas deixou claro que existe algo mais do que uma amizade. "Independente de a ter conhecido, foi uma pessoa que eu sempre admirei muito. Acho uma gênia do marketing, merece onde está. E eu conheci agora, uma pessoa workaholic, tem uma carreira brilhante… É a Anitta. Eu falaria ela também, mesmo que não tivesse a conhecido. Uma pessoa brilhante, pela idade ainda…"

Mion ainda cutucou o influenciador com vara curta ao perguntar quem levaria para uma ilha deserta e Lipe citou Anitta. "Gente boa demais. Eu adoro você, mas não te levaria para uma ilha. Vamos ficar fazendo o quê? Não tem o que fazer na ilha, vamos ficar só conversando", brinca em um vídeo publicado nesta segunda-feira (22).

Publicidade

Na noite anterior, Lipe e Anitta apareceram juntos assistindo a formação do paredão no 'BBB 21.'. O clique postado pelo perfil oficial de Pocah, além dos pombinhos estavam, Ronan Souza, que é noivo da funkeira confinada no reality da Globo e ex da Poderosa, Mc Rebecca e o namorado.