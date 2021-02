Arrascaeta visita Latino após jogo do Flamengo Divulgação

Após vitória do Flamengo sobre o Internacional, o jogador Arrascaeta visitou o Latino na noite do último domingo para comemorar a vitória do clube ao lado do cantor. "Presença ilustre justamente no dia da vitória do nosso Flamengo", disse Latino.