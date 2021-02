Andressa Urach está de volta ao Miss Bumbum Reprodução Instagram

fotogaleria Desde o anúncio de sua volta ao Miss Bumbum como modelo e agora também sócia do concurso, Andressa Urach causou um rebuliço e aguçou a curiosidade sobre a 'nova' Urach. Em conversa com a coluna, ela chama a vida de 'fases', diz que tem orgulho da sua carreira de modelo, apesar das críticas, e que já não está tão sem dinheiro assim como aconteceu quando largou a Igreja Universal.

Muita gente acha que o fato de você ter retornado ao Miss Bumbum significa que você estaria voltando a ser a Andressa de antes da conversão. Como você descreve a Andressa que está retornando ao Miss Bumbum, mas como empresária?

Eu estou muito feliz com o convite. O Miss Bumbum me trouxe vida novamente porque eu estava passando por um período muito delicado. Estava com depressão e o Miss Bumbum veio como presente. É uma edição especial de 10 anos do Miss Bumbum e quem ganhou o presente fui eu. Retornar como modelo é a minha valorização como melhor. Aumentou a minha autoestima, melhorou a minha autoestima e eu estou muito feliz em voltar também como sócia. Essa 'nova Andressa' não é a velha Andressa. É uma Andressa mais madura, que aprendeu muito e que está escrevendo uma nova história.

O que mudou dentro de você e na sua forma de pensar desde que decidiu a voltar com a carreira de modelo?

O que mudou foi me libertar da religiosidade. Eu aprendi a separar. O trabalho de modelo é um trabalho lindo, com o qual eu me orgulho muito até porque eu modelo há muitos anos e a vida são fases. Hoje, eu encontrei esse equilíbrio e de respeitar tanto a mim quanto o meu trabalho, a minha carreira de modelo.



Quando deixou a igreja você disse que estava sem um tostão. Agora trabalhando duro como modelo já conseguiu recuperar sua vida com todo conforto que você tinha antes?

Graças a Deus, eu tive o meu marido ao meu lado e que pode me dar toda essa base financeira e, principalmente, me deu apoio de voltar a trabalhar como modelo. Sim, aos poucos estou conseguindo recuperar a vida que eu tinha, o conforto que todo o ser humano merece e deve ter fruto do seu trabalho