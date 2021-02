Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:36 | Atualizado 23/02/2021 16:52

Danni Suzuki Reprodução

Em quarentena no Uruguai por conta da pandemia do coronavírus, Danni Suzuki resolveu interagir com seus seguidores no joguinho de perguntas e respostas no Instagram. Enquanto aguarda as gravações de uma série da Amazon Prime, ela abriu o jogo. Entre várias questões sobre trabalho e beleza, alguns internautas foram mais indiscretos em suas curiosidades. "Você prefere fazer sexo de manhã, a tarde, de noite ou no meio da madrugada?", perguntou um fã, e a atriz não perdeu tempo: "Sexo para mim não tem horário, sempre que você tiver vontade, e se puder, todos os dias", revelou que garante está solteira."Está pegando alguém?", perguntaram. "Estou em quarentena, está difícil pegar qualquer coisa aqui", disse Danni, que também foi questionada sobre a possibilidade de se casar com uma mulher. "Eu apaixonada não penso muito, caso mesmo".Um internauta também quis saber o que mais atrai em uma pessoa. "O que mais me atrai é a história de vida, as escolhas que a pessoa fez, o caminho que vai traçar. Isso me atrai no ser humano, saber a história do outro".