Coletiva do lançamento de Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:34 | Atualizado 24/02/2021 15:50

Fiuk lançou no início da tarde desta quarta-feira (24) a sua mais nova canção. Calma, minha gente!. Esta colunista sabe que o cantor e ator está confinado no 'BBB 21' e quem acabou apresentando o trabalho foi o pai e a irmã do brother. "Quando ele decidiu entrar no reality, já tinha alguns projetos engatilhados e nós o ajudamos a deixar as coisas preparadas. 'Se você estiver lá, a gente faz por você', contou Cleo ao lado do pai, Fábio Jr.

'Amor da Minha Vida' é o nome da música, que foi gravada antes de Fiuk entrar no 'BBB'. Durante a coletiva virtual, Cleo ainda revelou que a família está angustiada com o reality. "É muito agoniante, gente. Quando eu dei todo apoio para ele ir, foi porque era uma coisa que ele queria muito fazer, não foi pensando em mim. Se fosse pensando em mim, eu diria: não vai, por favor. Você fica agoniada, é uma pessoa sua lá 24h por dia sendo observada e muita gente tem uma predisposição a implicar, a julgar, a colocar nos outros as frustrações e os medos e as negatividades dos outros", relacionou Cleo.

Fábio analisou a participação do filho no jogo. "Nesse último momento Fiuk deu uma acordada. Tem a galera do ódio que ele precisa ficar esperto"