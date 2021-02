Luck Muzik Reprodução

Publicado 26/02/2021 03:00 | Atualizado 26/02/2021 20:30

Filho do Mr Catra, Luck Muzik é o dono dos hit 'Ice' e '360', que estão entre as mais tocadas nas plataformas digitais, e está preparando mais um sucesso. O cantor e produtor vai lançar em breve uma parceira com Dennis DJ . Trata-se de um trap com a participação de um astro internacional. "Ainda não posso revelar o nome desse parceiro, mas vai ser bem bacana. Estou bem animado. Dentro dos meus ensinamentos, dos meus gostos, acredito agora estar no caminho certo, fazendo a coisa certa para a minha carreira", disse Luck.

Atualmente morando em São Paulo, ele conta sobre sua vontade de morar em terras cariocas. "O Rio é o berço da cultura, onde você encontra uma mistura de estilos e pessoas em todos os lugares e isso representa pra mim uma grande referência cultural", explicou