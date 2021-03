Ana Maria Braga Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:57 | Atualizado 01/03/2021 21:12

Na manhã desta segunda feira (1) em seu 'Mais Você', Ana Maria Braga resolveu falar sobre racismo reverso. Esta coluna realmente ficou espantada ao perceber que, no auge de seus 71 anos de idade, a apresentadora não saiba que não existe racismo reverso. Vamos lá: racismo é um termo que remete a um passado onde alguns povos dominaram outros, colocando-os em estado de obediência e inferioridade.

Se nada mudou, eu nunca vi o povo preto dominando e inferiorizando toda uma etnia europeia ou anglo americana. Em suma: brancos. Mas, essas etnias sim escravizaram e trataram como 'animais' o povo preto.

Isso só mostra o quanto a TV brasileira ainda é ignorante e quer lutar para não perder seus privilégios. O que Lumena pode ter cometido é injúria racial, que é diferente de racismo. Depois dessa vergonha que passou em rede nacional, a loira das manhãs da Globo deveria fazer um programa se retratando e mostrando essa diferença.

Publicidade

Vale lembrar que essa mesma coluna já apontou a escassez de apresentadores pretos na emissora.

E respondendo à pergunta de Ana Maria: sim, nós brancos temos uma dívida histórica para com o povo preto. Povo esse que, mesmo com a abolição da escravatura, continuava impedido de estudar e era preso por vadiagem caso não tivesse trabalho comprovado. Como retaliação à assinatura da Lei Áurea, os senhores de engenho se recusavam a contratar e pagar os pretos, antes escravos.

Tal fato levou esse povo a começar o que conhecemos hoje como favelas, pois pela falta de dinheiro, eram suas únicas opções de moradia. Inclusive, durante a pandemia, por falta de condições, mais negros morreram do que brancos, mais brancos frequentam as universidades e tem acesso à educação de qualidade. Além disso, 75% dos mortos pela polícia são pretos. Será que isso demonstra algo, Ana? Às vezes, vale mais investir em conhecimento do que em barcos ou bois. Afinal de contas, o conhecimento evita levar desinformação em rede nacional.

Publicidade

Só para não esquecer, vale lembrar a Ana Maria que os 'mulatos' - como ela se referiu -, além de ser um termo racista, tem um peso histórico, pois os donos de escravos estupravam suas escravas para ter os tais "mulatos" que Ana citou.