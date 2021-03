Natália e Hermann Naschbar Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 05:00

Musa da Imperatriz Leopoldinense, Natália Nascimento não consegue mais ter contato com o marido, o empresário Hermann Naschbar, de 84 anos. A proibição parte da família do empresário. Segundo a musa, eles viveram um relacionamento por 10 anos. "Eu vim para Dubai não apenas porque não houve Carnaval, mas eu precisava tirar essa dor", desabafa a modelo.

Por conta dos problemas de saúde de Hermann - que é dono das concessionárias AGO Mercedes-Benz, Jeep, Jaguar e Land Rover na Barra da Tijuca e em Niterói -, Natália largou seu trabalho na TV a pedido do empresário, já que ele sempre pagou todas as contas da modelo.

Publicidade

"Percebi que a situação estava ficando grave. E eu ficava preocupada em São Paulo. Logo, houve a pandemia. Entrei em contato com as secretárias, os seguranças, os familiares e nada. Eles sempre souberam de mim. Todos os sábados eram nossos e ele chegava tarde todos os dias. Inclusive colocaram um 'Big Brother' na loja, que eu estava todos os dias, no qual o sobrinho Renach Levy é funcionário", relata a musa da Imperatriz.

Natália conta que a família trocou o número do telefone do empresário e apagou os números dela da agenda dele para que eles perdessem o contato. "Eu tenho direito de saber como ele está. Eu quero visita. Eles não deixam eu ter contato. Nosso relacionamento era baseado em verdade. Se eu fui amada foi por ele, ninguém mais. E se eu amei alguém, esse alguém foi ele. Ele torcia para tudo o que eu fazia. Ele me ligava 15 vezes no dia, cuidava de mim, me protegia para realizar meu sonho", desabafa.

Publicidade

Foi o empresário, inclusive, que colocou Natália como musa da Imperatriz. "E hoje parece que não tem muito sentido. Estou com muita saudades. Eu passava na loja, a família com zero paciência, me deparava com uma cena deprimente. Colocava ele no meu carro e levava ele para passear, para viver. Eu tenho certeza que a única vez que ele foi feliz, foi comigo. Por isso, ele não saía da minha casa e não queria ir embora. Uma coisa é você perder para a morte. outra é a covardia de arrancar o meu marido de mim", finaliza.