Nego do Borel Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 05:00

Um rapaz com um perfil no Facebook de nome 'Pinho Rapozão' anda dizendo por aí que é primo do Nego do Borel para sair de enrascadas. Após vender uma moto para uma pessoa que, depois da compra foi parada em uma blitz e descobriu que tratava-se de uma moto roubada, o suposto primo do cantor disse ao comprador que ganhou a tal moto presente do Nego do Borel. A coluna então procurou a assessoria do funkeiro, que negou que o rapaz seja primo de Nego e que o artista tenha dado qualquer presente a ele. "A assessoria do cantor Nego do Borel nega que esta pessoa tenha algum parentesco com cantor ou que tenha lhe dado alguma moto".