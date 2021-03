José Mojica Marins Reprodução

Publicado 02/03/2021

Um dos cineastas mais importante do cinema brasileiro, José Mojica Marins vai receber uma homenagem na televisão brasileira. Em março, mês em que comemoraria 85 anos, o Canal Brasil exibe mostra em homenagem ao mestre do terror trazendo oito de seus mais famosos filmes. A partir de 04/03, sempre às quintas, na faixa de 0h30, vão ao ar na seguinte ordem: 'À Meia-Noite Levarei Sua Alma' (1964), 'Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver'(1967), 'O Estranho Mundo de Zé do Caixão' (1968), 'O Despertar da Besta' (1969), 'Delírios de um Anormal' (1978), 'Exorcismo Negro' (1974), 'Encarnação do Demônio' (2008) e 'Inferno Carnal' (1976).



Ator e roteirista, Mojica nasceu em uma sexta-feira 13 em 1936, em São Paulo, e ficou conhecido pelo icônico personagem Zé do Caixão, um agente funerário que vaga à procura de uma mulher superior, capaz de lhe dar o tão sonhado herdeiro perfeito. Ele dirigiu 40 produções, atuou em mais de 50 filmes e morreu há um ano, vítima de uma broncopneumonia.